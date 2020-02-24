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«В коридоре танцевали сальсу»: стало известно, что происходит в эвакуации в Новых Санжарах

«В коридоре танцевали сальсу»: стало известно, что происходит в эвакуации в Новых Санжарах

На сегодняшний день обследования эвакуированных из Уханя украинцев не показали никаких признаков заболевания. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, все проблемы с бытом в санатории в Новых Санжарах, где они находятся на карантине, уже решены.

«Обследование проводили в последний раз вчера вечером. Сегодня утром еще все спят. По состоянию на вчера, если бы что-то случилось, нас проинформировали бы, все в порядке, все здоровы. Никаких признаков острых респираторных заболеваний у нас нет», — заявила она в комментарии ТСН.

«На самом деле я постоянно общаюсь с экипажем. У них все прекрасно, они все свои вопросы с бытом уже решили. Если мы говорим об эвакуированных, вчера мне показывали видео, как они в коридоре танцевали сальсу, что-то латиноамериканское. На самом деле, отошли от перелета и восстановили силы и все очень замечательно. Я сегодня собираюсь посетить их», — добавила Скалецкая, подчеркнув, что у всех эвакуированных одинаковый рацион, кроме одной иностранки, у которой обострилось хроническое заболевание.

Министр также сообщила, что продукты от волонтеров в карантинную зону не принимают. Их отдали в детские дома.

Как сообщала «Фраза», 23 февраля 2020 года, по словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, на карантине в Новых Санжарах потребовалась помощь одной из женщин. В результате выяснилось, что это не более чем обострение хронической гастроэнтерологической болезни и никаких признаков острых респираторных заболеваний у пациентки нет.

Тэги: здоровье, эпидемия, карантин, новости Украины, коронавирус, Новые Санжары, Зоряна Скалецкая

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