В Китае нашли неожиданное средство от коронавируса

В Китае создана вакцина вакцина от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам посла КНР в России Чжан Ханьхуэя, несмотря на хорошие результаты новое лекарство еще нужно перепроверить и доработать.

Как сообщает Lenta.ru, по его словам, речь идет о хлорохина фосфате — лекарстве, десятилетиями использовавшемся как средство от малярии.

При этом ранее власти Китая признали эффективным лекарством от коронавируса также противовирусный препарат «Арбидол» с действующим веществом умифеновир.

Как сообщала «Фраза», за последние сутки в Китае от коронавируса умерли 150 человек. Таким образом, по состоянию на утро понедельника, 24 февраля, число жертв болезни в Китае составило 2592 человека. При этом вылечить удалось 24734 больных.

Напомним, 23 февраля 2020 года на фоне стремительного роста случаев заражения людей коронавирусом COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил карантин в 12 городах на севере страны, в провинциях Ломбардия и Венето. Таким образом, в регионе отменены все массовые и спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, занятия в образовательных учреждениях, закрыты часть офисов, работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на работу дома.