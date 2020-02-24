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Стало известно, жители каких городов больше всего платят за коммуналку

Стало известно, жители каких городов больше всего платят за коммуналку

Самые большие платежи за коммунальные услуги вынуждены платить жители Днепра, Кропивницкого и Ужгорода. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, меньше всего платят в Ужгороде и Черновцах.

Как сообщает LIGA.net, соответствующий рейтинг был рассчитан исходя из нормативных расходов на коммунальные услуги одной семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 кв м с горячей и холодной водой, теплом, электроэнергием и газом, но без счетчиков. Поэтому, как подчеркивает издание, реальные цифры могут отличаться от полученных абсолютных результатов в зависимости от установленных счетчиков.

Таким образом, с учетом всех платежей семья из трех человек, проживающая в Днепре, может заплатить за коммуналку до 3466 грн. Почти на 100 грн меньше заплатит семья в Кропивницком (3379,13 грн). Далее с небольшим отрывом идут Сумы (3350 грн).

При этом в Ужгороде за аналогичный пакет услуг семья из трех человек заплатит лишь 854,5 грн. Однако, как указывается, реальные коммунальные платежи в Ужгороде, по заявлением местных жителей, в зимний период составляют 1500-2000 грн. При этом основной расход идет за газ и электроэнергию, так как горожане активно используют бойлеры и котлы.

Как сообщала «Фраза», весной 2019 года стало известно, что получатели монетизированой субсидии, которые не заплатили за коммунальные услуги, не будут в дальнейшем получать «живые» деньги на руки.

Тэги: общество, тарифы, коммунальные услуги, экономика, Днепр, Ужгород, Кропивницкий, новости Украины

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