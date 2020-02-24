Стало известно, жители каких городов больше всего платят за коммуналку

Самые большие платежи за коммунальные услуги вынуждены платить жители Днепра, Кропивницкого и Ужгорода. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, меньше всего платят в Ужгороде и Черновцах.

Как сообщает LIGA.net, соответствующий рейтинг был рассчитан исходя из нормативных расходов на коммунальные услуги одной семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 кв м с горячей и холодной водой, теплом, электроэнергием и газом, но без счетчиков. Поэтому, как подчеркивает издание, реальные цифры могут отличаться от полученных абсолютных результатов в зависимости от установленных счетчиков.

Таким образом, с учетом всех платежей семья из трех человек, проживающая в Днепре, может заплатить за коммуналку до 3466 грн. Почти на 100 грн меньше заплатит семья в Кропивницком (3379,13 грн). Далее с небольшим отрывом идут Сумы (3350 грн).

При этом в Ужгороде за аналогичный пакет услуг семья из трех человек заплатит лишь 854,5 грн. Однако, как указывается, реальные коммунальные платежи в Ужгороде, по заявлением местных жителей, в зимний период составляют 1500-2000 грн. При этом основной расход идет за газ и электроэнергию, так как горожане активно используют бойлеры и котлы.

Как сообщала «Фраза», весной 2019 года стало известно, что получатели монетизированой субсидии, которые не заплатили за коммунальные услуги, не будут в дальнейшем получать «живые» деньги на руки.