Министра времен Януковича могут обвинить в пьяном убийстве, – СМИ

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара может быть причастен к смерти медиаменеджера Сергея Старицкого. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, труп с огнестрельным ранением был найден в доме экс-чиновника.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источник, первичная экспертиза показала сомнительность версии о самоубийстве. На это якобы указывает ряд признаков. В частности, как утверждается, труп лежал на кухне с пистолетом в руке, хотя из-за падения с высоты человеческого роста он должен был выпасть. При этом пуля вошла ему под глаз, не оставив на лице характерных для самостоятельного выстрела в упор следов, среди которых опаленная кожа, пороховые газы, отпечаток среза ствола (штанцмарка).

Более того, по словам источника, во время освидетельствования у Кожары в крови было зафиксировано 2,25 промилле алкоголя, так что, по одной из версий, он якобы мог умышленно или неумышленно застрелить медиаменеджера на почве совместного распития алкогольных напитков. А затем, испугавшись, попытаться исказить картину преступления, вложив пистолет жертве в руку.

Кроме того, якобы есть свидетельства о том, что ранее экс-министр, будучи пьяным, стрелял в воздух во дворе и из окна.

По мнению источника, таким образом Кожаре якобы могут вручить подозрение в убийстве по неосторожности, что грозит лишением свободы на срок до 5 лет.

Отметим, что информацию о самоубийстве также опроверг брат погибшего Юрий Воловик. «Мы закончили оформление документов, вердикт патанатомии один — Сергей был застрелен в голову с расстояния не менее трех метров. Все слухи о его самоубийстве — ложь», — написал он в комментариях под информацией о его смерти.

Леонид Кожара — украинский политический и государственный деятель, дипломат. Народный депутат нескольких созывов от Партии регионов Украины. Министр иностранных дел Украины в правительстве Николая Азарова и Сергея Арбузова с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС.

Как сообщала «Фраза», 21 февраля 2020 года в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме бывшего министра Леонида Кожары застрелился 56-летний мужчина. Погибшим оказался Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года рождения, бывший директор ООО «Спорт медиа проект». Он якобы был пьян и покончил с собой из пистолета Jericho, который зарегистрирован на Кожару.