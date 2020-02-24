Украинский теннисист официально признал себя пострадавшим от коронавируса

Финал теннисного турнира в итальянском городе Бергамо, одним из участников которого стал украинец Илья Марченко, отменили из-за вспышки эпидемии коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил сам Марченко на своей странице в Instagram.

«Официально пострадал от коронавируса. Наш финал сегодня отменили итальянские власти. Ничего ни мы, ни организаторы турнира не в силах предпринять», — написал он, комментируя соответствующий указ премьер-министра Италии.

Как сообщает «Новое время», в финале турнира в Бергамо Марченко должен был встретиться с французом Энцо Коко. Для него это должно было стать первым финальным выступлением в текущем году после трех турниров без успеха.

На данный момент он занимает 253-е место в мировом рейтинге теннисистов.

Как сообщала «Фраза», 23 февраля 2020 года на фоне стремительного роста случаев заражения людей коронавирусом COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил карантин в 12 городах на севере страны, в провинциях Ломбардия и Венето. Таким образом, в регионе отменены все массовые и спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, занятия в образовательных учреждениях, закрыты часть офисов, работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на работу дома.