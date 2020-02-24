От непогоды пострадали люди в семи областях Украины

В Украину пришла непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», ее последствия ощутили на себе жители семи областей страны.

По данным ГСЧС, на утро понедельника, 24 февраля, без электричества остались жители 251 населенного пункта страны.

Обесточивание произошло «в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП» из-за осложнения погодных условий, сказано в сообщении.

Сильнее всех пострадала западная Украина: во Львовской области без электричества остались 70 населенных пунктов, в Ивано-Франковской – 69, а в Тернопольской – 65.

Также 23 населенных пунктов были обесточены в Волынской области, 12 – в Черновицкой, 11 – в Житомирской, и еще один – в Ровенской.

Сейчас усилиями бригад облэнерго проходят восстановительные работы.

Как писала «Фраза», синоптики предупреждали, что эта неделя в Украине начнется с непогоды.