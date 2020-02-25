Немецкий диетолог рассказал, какие продукты могут испортить сон

Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра составил список продуктов, которые могут испортить сон. Как выяснили журналисты «Фразы», они способны вызвать у человека бессонницу.

Как цитирует медика издание Focus Online, среди вредных для сна продуктов находится солодка (бобовые). Отмечается, что «в ней содержится глицирризин, влияющий на водно-солевой баланс и повышающий кровяное давление, что вызывает беспокойство и проблемы с засыпанием».

Также врач советуют не есть перед сном сырые овощи. По его словам, «наш пищеварительный тракт будет активно работать, чтобы их переварить, из-за чего организм не сможет погрузится в глубокую фазу сна».

Кроме этого, говорит диетолог, сну вредят имбирь и перец чили, так как они «ускоряют обмен веществ, повышают температуру тела и держат организм в бодром состоянии».

Наконец, по его словам, «употребление чая, кофе или темного шоколада перед сном способствует активной работе мозга и мешает отдыху».

Как писала «Фраза», врачи объяснили, чем на самом деле опасно недосыпание.