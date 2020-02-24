Эксперты рассказали, пройдет ли «Шахтер» португальский барьер в Лиге Европы

Уже в ближайший четверг, 27 февраля, донецкий «Шахтер» проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики». Как выяснили журналисты «Фразы», «горнякам» предрекают непростой матч в Португалии.

Как известно, в первой встрече «Шахтер» победил со счетом 2:1, поэтому второй матч обещает быть очень непростым, ведь хозяев устраивает победа 1:0.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill принимаю ставки на победу «Бенфики» как 1,83 к 1, на ничью ставят 3,6 к 1, а шансы «горняков» на победу оцениваются как 4,2 к 1.

При этом самым вероятным исходом поединка называется ничья 1:1 (6 к 1), которая устраивает «Шахтер».

Добавим, что ставки на проход в следующий раунд «Бенфики» принимаются как 2 к 1, а на действующего чемпиона Украины ставят 1,73 к 1.

Как писала «Фраза», «Шахтер» одержал тяжелую победу над «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала.

Также после матча «Шахтер» – «Бенфика» произошел скандальный эпизод.