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Всего за сутки коронавирус убил полторы сотни китайцев

Всего за сутки коронавирус убил полторы сотни китайцев

Число жертв коронавируса COVID-2019 в Китае стремительно растет. Как выяснили журналисты «Фразы», всего за одни последние сутки от заразы скончались 150 человек.

Такие данные приводит Государственный комитет по здравоохранению страны.

На утро понедельника, 24 февраля, число жертв болезни в Китае составляет уже 2 592 человека.

Вылечить удалось 24 734 людей, а общее число больных составило 77 150 человек.

На данный момент коронавирусом болеют 49 824 человека, из них 9 915 человек находятся в тяжелом состоянии.

За сутки коронавирус подтвердился еще у 409 людей, а из больниц выписали 1846 человек.

Кроме этого, более 97 тысяч людей, у которых был тесный контакт с больными, находятся под наблюдением врачей.

Как писала «Фраза», в Италии стремительно растет число инфицированных коронавирусом людей.

Ранее из-за религиозных фанатиков в Южной Корее началась эпидемия коронавируса.

Тэги: болезнь, Китай, здоровье, мир, коронавирус

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