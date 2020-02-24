Главные новости за 22-23 февраля 2020 года

В Италии стремительно растет число инфицированных коронавирусом людей. В Италии стремительно растет число случаев заражения людей коронавирусом COVID-19. За одну только ночь в провинции Ломбардия было выявлено 89 носителей заразы.

В Италии введены жесткие меры по борьбе с эпидемией коронавируса. Ряд исключительных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19 было принято правительством Италии. Об этом сообщил глава правительства республики Джузеппе Конте.

В Новых Санжарах заболела эвакуированная из «коронавирусного» Уханя женщина. В обсервации в Новых Санжарах, где разместили эвакуированных из китайского Уханя, одной из женщин потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Под Киевом в доме экс-министра времен Януковича нашли труп. В селе Чайки Киево-Святошинского района произошел трагический инцидент. Там в доме Леонида Кожары, который занимал должность главы МИД в 2012-2014 гг., застрелился 56-летний мужчина.

На Тернопольщине студенты массово заразились норовирусом. В городке Збараж Тернопольской области произошло массовое заражение норовирусом ‒ разновидностью кишечной инфекции ротавируса. Опасную заразу умудрились «подцепить» сразу 25 студентов местного колледжа.

В Запорожье жестоко убили криминального авторитета. На Нижней Хортице в Запорожье произошло резонансное ЧП. Там возле собственного дома зарезали криминального авторитета по кличке «Сарван».

В Киеве BMW после сокрушительного столкновения отбросило на остановку с людьми. В Днепровском районе Киева произошло сокрушительное ДТП. Там на пересечении улицы Запорожца и бульвара Перова автобомиль Nissan не пропустил BMW и столкнулся с ним.

Под Киевом в сокрушительное ДТП угодили две иномарки, среди пострадавших ‒ маленький ребенок. В Васильковском районе Киевской области произошло сокрушительное ДТП. Там в селе Путровка автомобиль Fiat на скорости протаранил Volkswagen, который с нарушением правил поворачивал налево.

Фьюри с легкостью уничтожил Уайлдера. На знаменитой арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе состоялся долгожданный боксерский матч-реванш между британцем Тайсоном Фьюри (29-0, 20 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-0, 41 КО). На кону поединка стояли чемпионский пояс WBC в тяжелом весе и вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring.