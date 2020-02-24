В Италии стремительно растет число инфицированных коронавирусом людей

В Италии стремительно растет число случаев заражения людей коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», за последнюю ночь в одной только провинции Ломбардия было выявлено 89 носителей заразы.

Как передает Sky TG24, о ситуации в регионе рассказал губернатор Аттилио Фонтана. По его словам, на карантин в Ломбардии будет помещено «очень значительное» число граждан. Для этих целей власти региона поанируют использовать военный госпиталь в Милане, а также неработающие больницы и гостиницы.

Чиновник допускает, что в целом по стране число зараженных «уже наверняка превысило сотню».

По данным СМИ, помимо Ломбардии очаг заражения выявлен также в соседней с ней области ‒ Венето, где заразились 17 человек. Также случаи заражения выявлены в Эмилии-Романье (два) и Пьемонте (один).

Ранее в субботу, 22 февраля, в Риме было проведено экстренное заседание правительства, на котором был принят декрет о мерах по недопущению распространения коронавируса. Так, людям, живущим в регионах, где зафиксирована вспышка заболевания, запрещено покидать свои дома. Закрыты государственные и муниципальные учреждения, музеи, школы и другие общественные места. Отменены развлекательные и спортивные мероприятия. При этом за нарушение карантина предусмотрено уголовное наказание.

Как писала «Фраза», от коронавируса уже скончались двое жителей Италии.

Ранее в Китае зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом.