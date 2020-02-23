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В Новых Санжарах заболела эвакуированная из «коронавирусного» Уханя женщина

В Новых Санжарах заболела эвакуированная из «коронавирусного» Уханя женщина

В обсервации в Новых Санжарах, где разместили эвакуированных из китайского Уханя, одной из женщин потребовалась медицинская помощь. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам чиновника, иностранная гражданка пожаловалась врачам на боль в животе, поэтому из Полтавы были вызваны специалисты с передвижным аппаратом ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб.

В результате выяснилось, что это не более чем обострение хронической гастроэнтерологической болезни и никаких признаков острых респираторных заболеваний у пациентки нет.

«Медики разработали план лечения, назначили диету и дальнейшее наблюдение в обсервации. Сейчас женщина чувствует себя хорошо», ‒ рассказал Виктор Ляшко.

Как писала «Фраза», в четверг вечером, 20 февраля, в поселке Новые Санжары Полтавской области вспыхнули массовые беспорядки. Там местные жители противостояли полиции, которая пыталась «прорубить» коридор для автобусов с гражданами, эвакуированными из китайского Уханя.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал «средневековое позорище» в Новых Санжарах.

Кроме того, стало известно, в каких условиях придется жить эвакуированным из Уханя в Новых Санжарах.

Тэги: общество, медицина, эпидемия, заболевание, регионы, эвакуация, Полтавская область, иностранцы, новости Украины, коронавирус, Новые Санжары

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