Коронавирус в Европе: в Италии введены жесткие меры по борьбе с эпидемией

Ряд исключительных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19, было принято правительством Италии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил глава правительства республики Джузеппе Конте.

Как передает BBC, премьер, в частности отметил, что в связи с угрозой распространения заражения карантин объявлен в 12 городах на севере страны, в провинциях Ломбардия и Венето.

По его словам, в регионе отменены все массовые и спортивные мероприятия, занятия в образовательных учреждениях, закрыты часть офисов, работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на работу дома.

Также правительством Италии издан запрет на въезд и выезд в области, которые закрыты на карантин. Отменены все запланированные футбольные матчи.

По последним данным, в Ломбардии коронавирусом заразились 54 человека, а «исключительные меры» затронули около 50 тысяч человек в десяти населенных пунктах близ города Кодоньо в 60 км от Милана.

В соседнем же регионе Венето зафиксировано 17 случаев заражения.

Как писала «Фраза», от коронавируса скончались двое жителей Италии.

Ранее в Китае зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что в Поднебесной люди продолжают массово умирать от коронавируса.