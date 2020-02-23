Всего за сутки китайский коронавирус убил под сотню человек

В Китае стремительно растет число жертв коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», за одни только последние сутки в Поднебесной скончались 97 человек.

Такие данные передает Государственный комитет по здравоохранению страны.

Общее же число жертв заразы увеличилось до 2 442 человек.

До сих пор болеют 51 606 человек, из которых 10 968 находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки подтвердили 648 новых случаев заражения.

Под наблюдением врачей остаются около 120 тысяч человек, у которых был тесный контакт с больными.

Как писала «Фраза», в Китае зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом.

Ранее китайцы пообещали победить коронавирус уже в марте.

Сообщалось также, что в Китае люди продолжают массово умирать от коронавируса.