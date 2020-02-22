Уже на следующей неделе Порошенко будут силой тащить на допрос, ‒ документ

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство ГБР и вынес решение о принудительном приводе экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос к следователю. Как выяснили журналисты «Фразы», фрагмент определения суда уже появился в Сети.

Как следует из документа, допрос назначен на 14-00 28 февраля. А «почетную обязанность» силой тащить экс-гаранта в ГБР судья возложил на Национальную полицию.

В свою очередь, адвокат Петра Порошенко ‒ Игорь Головань ‒ заявил, что вся эта «судебную комедию» была устроена специально, чтобы «зарубить» зарубежную поездку Порошенко, которая должна была состояться 25 февраля.

«Это очевидный признак прямой негласной и незаконной слежки за Порошенко со стороны действующей власти. Это то, что называют „полицейским государством“», ‒ резюмировал Игорь Головань.

Как писала «Фраза», Порошенко проигнорировал допрос в ГБР. На очереди ‒ еще один.

Ранее силовики провели обыск в банке, из которого Порошенко вынес 340 кг стодолларовых купюр.