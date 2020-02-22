Под Киевом в сокрушительное ДТП угодили две иномарки, среди пострадавших ‒ маленький ребенок

В ночь с 21 на 22 февраля в Васильковском районе Киевской области произошло сокрушительное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Путровка автомобиль Fiat на скорости протаранил Volkswagen, который с нарушением правил поворачивал налево.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате ДТП пострадали сразу пять человек: две женщины (25 и 50 лет) и 9-месячный ребенок из Volkswagen, а также 29-летний мужчина и 29-летняя женщина из Fiat.

Всех пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным, авария произошла по вине жинщины-водителя Volkswagen, которая перед поворотом не пропустила двигавшийся навстречу Fiat.

На месте инцидента работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали ДТП устанавливаются.

Как писала «Фраза», под Киевом по вине собаки в реке утонул автомобиль с ребенком.

Также сообщалось, что в жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка.