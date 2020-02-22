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Буйство коронавируса в Европе: от заразы уже скончались двое жителей Италии

Буйство коронавируса в Европе: от заразы уже скончались двое жителей Италии

В субботу, 22 февраля, в Италии был зафиксирован второй случай гибели человека от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», общее же число подтвержденных случаев заражения на Апеннинском полуострове достигло 29.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, речь идет об итальянке, проживавшей в северной области Ломбардия, где в окрестностях североитальянского города Кодоньо был выявлен очаг заражения коронавирусом.

Отмечается, что в настоящее время в «зоне Кодоньо» изолированы около 250 человек. В связи со вспышкой заболевания жителей этого города и девяти соседних населенных пунктов попросили без необходимости не покидать свои жилища. В районе запрещены любые массовые и спортивные мероприятия, а также серьезно ограничена коммерческая деятельность.

Сообщается также, что в пятницу, 21 февраля, в городе Падуя (область Венето) после заражения коронавирусом в больнице скончался 78-летний мужчина. Одновременно с ним с высокой температурой был госпитализирован 67-летний итальянец.

Кроме того, еще один человек, зараженный коронавирусом, находится в одном из лечебных учреждений Венето в тяжелом состоянии.

Как писала «Фраза», в Китае зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом.

Ранее китайцы пообещали победить коронавирус уже в марте.

Сообщалось также, что в Поднебесной люди продолжают массово умирать от коронавируса.

Тэги: жертвы, общество, медицина, Европа, здоровье, эпидемия, мир, смерть, Италия, коронавирус

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