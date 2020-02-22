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На Тернопольщине студенты массово заразились норовирусом

На Тернопольщине студенты массово заразились норовирусом

В городке Збараж Тернопольской области произошло массовое заражение норовирусом ‒ разновидностью кишечной инфекции ротавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», заразу умудрились «подцепить» сразу 25 студентов местного колледжа.

Как сообщает Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава Украины, фрагменты РНК норовирусов были обнаружены при проведении лабораторных исследований биологического материала, отобранного у больных.

В свою очередь, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА заслушала данный вопрос и дала рекомендации руководителю учебного заведения по комплексу противоэпидемических мероприятий.

«Эпидрасследование продолжается», ‒ говорится в сообщении.

Как писала «Фраза», в Украине едва ли не эпидемия гепатита С. Зараза распространяется путем переливания крови.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших от загадочного отравления в Днепре школьников стремительно возросло.

Тэги: общество, медицина, здоровье, эпидемия, студенты, вирус, ЧП, регионы, Тернопольская область, лаборатория, колледж, новости Украины

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