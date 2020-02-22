Только за последние сутки китайский коронавирус убил более ста человек

В Китае стремительно растет число жертв коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», всего за одни последние сутки скончались 109 человек.

Такие данные передает Государственный комитет по здравоохранению страны.

Общее же число жертв заразы увеличилось до 2 345 человек.

Всего в мире болеют 76806 человек, 75891 из них ‒ в КНР.

За последние сутки подтвердили 397 новых случаев заражения и 2393 случая излечения от заразы.

По наблюдением врачей остаются более 120 тысяч человек, у которых был тесный контакт с больными.

Как писала «Фраза», в Китае зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом.

Ранее ученые рассказали, кому китайский коронавирус угрожает в первую очередь.

Также сообщалось, что китайские ученые дали прогноз по коронавирусу.