Ученые отыскали в созвездии Зайца совершенно удивительную планету

Британские ученые-планетологи открыли необычную планету в созвездии Зайца, которая находится практически рядом со своей звездой. Как выяснили журналисты «Фразы», она расположена так близко, что совершает полоный оборот вокруг нее всего за 18 часов.

Как передает ТАСС, небесное тело представляет собой «желтый карлик» возрастом около 10 миллиардов лет.

Открытая планета находится лишь в 2,5 миллиона километров от звезды, что гораздо ближе, чем расстояние Меркурия от Солнца, которое составляет примерно 58 миллионов километров.

Ранее считалось, что именно Меркурий является самым близко расположенным к звезде подобным объектом.

Теперь же «пальма первенства» перешла к «желтому карлику» из созвездия Зайца.

По словам ученых, открытая планета находится на расстоянии более 1 тысячи световых лет от Земли.

Как писала «Фраза», ученые обнаружили новорожденную планету, которая в десять раз тяжелее Юпитера.

Ранее ученые обнаружили самоисчезающие планетные системы, а возле Юпитера разглядели нечто сенсационное.