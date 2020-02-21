Главные новости за 21 февраля 2020 года

Стало известно, в каких условиях придется жить эвакуированным из Уханя украинцам в Новых Санжарах. Эвакуированные из китайского Уханя украинцы, которых доставили в санаторий в Новых Санжарах (Полтавская область), буду жить далеко не в самых комфортабельных апартаментах. Условия, в которых придется жить ближайшие 14 дней, выложила у себя в Instagram эвакуированная из Китая модель Александра Волкова.

Пользователи соцсетей отреагировали фотожабами на беспорядки в Новых Санжарах. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на вчерашние события в Новых Санжарах, куда были эвакуированы украинцы из китайского Уханя. Некоторые юзеры поддерживают тех, кто против размещения вывезенных из Китая украинцев в их регионе, другие же говорят о проявлении «средневековья».

Зеленский отреагировал на «средневековое позорище» в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массовые беспорядки в Новых Санжарах, где обезумевшая толпа пыталась не допустить размещения абсолютно здоровых украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя. Своими мыслями «Зе» поделился во время церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

С поезда «Киев ‒ Москва» сняли китаянку с высокой температурой. В одном вагоне с ней ехали 24 человека. В России под Брянском сняли с поезда «Киев ‒ Москва» и направили в инфекционную больницу гражданку Китая, у которой была зафиксирована высокая температура. Вместе с ней в вагоне находились 24 человека ‒ 22 пассажира и два проводника.

Китайцы пообещали победить коронавирус уже в марте. Китай обещает победить эпидемию коронавируса COVID-19 уже в грядущем марте. Такой оптимистический прогноз дал посол страны в России Чжан Ханьхуэй.

В Китае зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом. Коронавирус COVID-19, эпидемия которого уже более месяца бушует в китайской провинции Хубэй, обладает крайне неприятным свойством. Опасный микроорганизм способен заразить человека повторно.

Новая смертельно-опасная игра стремительно распространяется по всему миру. По всему миру стремительно распространяется новая смертельно-опасная игра. Соответствующие предупреждения все чаще появляются в соцсетях.

В России сняли падение метеорита. В российской Карелии упал метеорит. Космическое явление сняла камера наблюдения в Сегежском районе.