Иммунитет бессилен? В Китае зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом

Коронавирус COVID-19, эпидемия которого уже более месяца бушует в китайской провинции Хубэй, обладает крайне неприятным свойством. Как выяснили журналисты «Фразы», опасный микроорганизм способен заразить человека повторно.

Как передает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ, в частности, случай повторного заражения у человека, совсем недавно выписавшегося из больницы, был выявлен в провинции Сычуань.

Сообщается, что инфицированный уже находится в одной из больниц в городе Чэнду, но пока не выяснено, заразились ли члены его семьи.

«Мы сообщим об этом сразу же после того, как будут получены результаты анализа», ‒ рассказал СМИ представитель местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Как писала «Фраза», китайцы пообещали победить коронавирус уже в марте.

Сообщалось также, что в Китае люди продолжают массово умирать от коронавируса.