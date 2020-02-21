Зеленский отреагировал на «средневековое позорище» в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массовые беспорядки в Новых Санжарах, где обезумевшая толпа пыталась не допустить размещения абсолютно здоровых украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя. Как выяснили журналисты «Фразы», своими мыслями «Зе» поделился во время церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

Как передает «Интерфакс», в частности, украинский лидер сравнил произошедшее на Полтавщине с различными социальными потрясениями эпохи Средневековья.

«Мы постоянно говорим, что Украина ‒ это Европа... Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению...» ‒ подчеркнул «Зе», добавив, что нашей стране «очень важен и нужен стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и критическому мышлению».

«Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... Не хочу сейчас подобрать неправильное слово», ‒ резюмировал глава государства.

Как писала «Фраза», в четверг днем, 20 февраля, в поселке Новые Санжары Полтавской области произошли массовые беспорядки. Там местные жители противостояли полиции, которая пыталась «прорубить» коридор для автобусов с гражданами, эвакуированными из китайского Уханя.

К вечеру беспорядки вспыхнули с новой силой.

Позднее стало известно, в каких условиях придется жить эвакуированным из Уханя украинцам в Новых Санжарах.