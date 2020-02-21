Верующие УПЦ призвали общество быть милосердными к эвакуированным украинцам из Уханя

Верующие Украинской Православной Церкви призвали общество быть милосердными к эвакуированным украинцам из Уханя (Китай). Как выяснили журналисты «Фразы», пользователи социальных сетей на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм написали, что им стыдно за соотечественников, которые протестуют в Новых Санжарах.

В Фейсбук пользователи высказывают мнение, что такая необоснованная агрессия в отношении эвакуированных соотечественников, показывает украинцев не с лучшей стороны, в то время, когда следует проявить поддержку и любовь к ближнему.

«Эта ситуация показывает кто есть кто. Вот такие мы искренние и добрые украинцы. Своих же не принимаем. Не надо забывать, что на все воля Божия», — написала Ксения Ковальчук.

«Без воли Божией и волос с головы человека не упадет. Я теперь понимаю, почему с нами происходит так много плохого в последнее время. Люди забыли заповеди. Эта ситуация показывает насколько очерствели души украинцев. Не у всех, но основной массы», — считает Татьяна Хоменко.

«Горько и больно наблюдать эту ситуацию. И все-таки, я думаю, большинство наших сограждан не утратили человечность», — отметила Светлана Козырева.

«Лично мне стыдно за моих соотечественников, это наши граждане, не понимаю, как можно не пускать их домой? Аналогичная ситуация может произойти с каждым», — подчеркнула Алла Кармаш.

Ольга Соболь спрашивает: «А чего же не устраивают истерик по поводу туберкулеза, кори и других, более опасных болезней. С 1 апреля закроют тубдиспансеры. От коронавируса вылечат, а вот остальных вряд ли».

«Очень стыдно за наш народ, который там протестует. Надо поставить себя на место людей в самолете, и тогда станет все на свои места», — уверена Надежда Голобородько.

«Удивлена очень такой реакцией наших граждан. Не ожидала, огорчена... Господи, помилуй!», — пишет Евдокия Беляева.

«Никогда не думала, что такой единый народ станет таким... Стыдно и страшно», — отметила Алена Осийчук.

Наталья Шарова написала, что ей «очень стыдно. То, как граждане относятся к больным, пожилым и детям характеризует общество. Это же люди! Страхи средневековья. А где же любовь к ближнему и милосердие? Наверное, такие люди и кричали „распни“».

«Люди, будьте людьми, это могли быть ваши родные», — отметила Светлана Довгаль.

«Стыдно, обидно за таких людей. Бросать камни в автобус с людьми — это верх деградации! Теперь понятно, кого нужно отправить в карантин, и не украинцев из Уханя точно», — уверена Ульяна Сидлецкая.

«Надо проявить выдержку и человечность ко всем сторонам. Понимая угрозы, которые несет неизвестная болезнь, не теряя разума и достоинства», -

Верующие УПЦ молятся об украинцах, которые вернулись из Уханя.

«Помоги, Господи, людям вернуться домой. Спаси, Господи, их и нас от страшной болезни. Укрепи нас в братолюбии», — написала Анастасия Лобачевская.

«Чудеса начинаются с молитвы», — уверен Богдан Булава.

«Господи! Да будет воля твоя», — пишет Надежда Полетко.

«Церковь молится, в Церкви Христовой спасение. [...] Хворь туда не проникала. Кто приходил больным — выходил здоровым телесно и духовно. Церковь всех ждет, всех принимает и у приходящих не требует справок о здоровье. Так что есть у нас остров для спасения — Церковь Христова. Всех больных и страждущих Сам Бог хранит и оберегает. [...] Против чего борются, то и получат все. Не дай Бог, оказаться на их месте. Православные христиане, давайте молиться о спасении душ этих черствых, грубых людей. Только Господь Бог может смягчить грубые их сердца», — отметил Сергей Перминов.

«Думаю что Бог этого так не оставит. Обязательно последует наказание тем людям, которые против наших сограждан, которые бросали камни в автобусы. Опозорились на весь мир! Вместо протянутой руки бросают камни. А тем христианам, которые якобы молились... Вместо того чтобы молиться о здоровье вернувшихся, они просят святых, чтобы они не приехали к ним. Позор!», — отмечает Татьяна Сивкив.

Пользователи соцсети предположили, что людьми, которые вышли на протесты, движет страх и неуверенность, что им помогут в случае болезни.

«Надо принимать, конечно, своих. Хотя можно понять и тех, кто боится заражения вирусом. Скорее здесь противостояние не против людей, а недоверие, что медиками не были приняты все необходимые меры», — написала Мирослава Зайцева.

Елена Чистова считает, что «в Украине нет медицины вообще! Нет средств на этих несчастных эвакуированных людей, нет правильной и хорошо организованной эвакуации, нет мер предосторожности, поэтому и никто не хочет их размещать на своей территории! Элементарно бояться, зная, что никто никому не поможет».

«Медицина разрушена, люди не верят ни медицине, ни управленцам. Это кризис, отчаяние. Возможно, такие схватки послужат лучшей дисциплине, вниманию, как к прибывшим, так и местным», — поделилась мнением Татьяна Ищенко.

Мирослава Шпаловская написала: «Мне кажется, люди не виноваты, они просто переживать о своем здоровье».

«У людей просто панический страх, но надо проявить нам всем любовь и уважение. Это наши граждане, кому-то родные, кому-то знакомые», — напомнил Станислав Зиневич.

В Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи отмечают: в моменты испытаний необходимо проявить настоящий патриотизм.

«В такие моменты и проявляется настоящий патриотизм, основой которого является любовь к своему народу. Наша Церковь поддерживает своих соотечественников, не интересуясь, из какого они региона, или какого вероисповедания, или на каком языке молятся, а как любящая Мать принимает своих детей, показывая цель своего социального служения и пример для тех, кто ненавидит и оскорбляет Ее», — написал пользователь kostiv_vanya.

«Мы из Полтавского района. И я, честно, тоже не понимаю, почему такое отношение. Это же наши люди, это же украинцы! Кто если не мы? Где же наша любовь, человечность? Боже, помоги», — пишет matushka_katerina_.

«Мне стыдно, что такое происходит. Ведь это наши люди. Как можно на каждом углу кричать о единой Украине, а в тяжелую минуту отвернуться от больных несчастных людей? Где же наш патриотизм и милосердие? Позор на весь мир», — поделилась tatianatverdostup.

«Ужас. Кто-то из протестующих хотя бы раз открывал Евангелие? Не думаю. О каком единстве может идти речь. Дай Бог, чтобы все было хорошо», — пишет пользователь zak_marika.

«Я думаю, что реакция на Полтавщине, Львовщине и где- то еще — это дикость, жестокость, нелюбовь и какое-то беснование», — считает пользователь под именем nopassaran2222.

«Я в шоке. Это как же можно было промыть мозги людям, что уже своих за нелюдей считают?! Украине еще аукнутся Новые Санжары», — пишет nataly65_65.

«В стране, где выволакивают из храмов „неправильных“ верующих, ломая им кости и вырывая бороды священникам, ничего иного ждать не приходится. Стыдобища! И это всего лишь некоторый процент угрозы. Проверенные люди без симптомов завозятся на карантин. Костры, вопли, истерики. Тогда примерьте на себя завтрашнюю эпидемию кори или дифтерии. А ведь не будет автобусов, которые нельзя не пустить. Знаете, что будет? Будут рвать друг друга в клочья», — убежден valentinziuganov.

«Вот, к сожалению, и вся любовь к своему народу, к своему брату-украинцу. Можно много кричать о любви к Украине, и говорить исключительно на украинском языке, а не по-русски, но дела показывают обратное», — написал пользователь под именем ss86359542019.

«Люди сошли с ума. Безразличие, эгоизм и жестокосердие на лицо! Я в шоке от наших людей и нашего государства. Позор нашей стране и нашим людям», — отметил пользователь rigik250979.

«Люди превратилась в животных. Я в ужасе, в како й стране мы живем. Бросали камнями в автобусы, готовы убить. Дай Бог, приехавшим из Китая, чтоб они были здоровы и чтоб забыли этот ужас, как их встретили в родной стране», — пишет cherry_wooman_.

«Безумство какое-то, бесчеловечное поведение. Стыдно очень за украинцев, мы же всегда отличались милосердием и состраданием», — считает i._live.

«Да, человечностью тут и не пахнет. Сильнее всего меня поразили медицинские работники в других городах, которые протестовали против приема этих людей! А как же клятва Гиппократа? Безумие какое-то! Вот до чего мы дожили», — возмущается panimyla.shop.

«На фоне того, что закрывают псих-, тубдиспансеры и другие проявления медреформы, при этом не предлагая ничего качественно нового, учитывая, что к власти доверия никакого... Людей можно понять. Как говорится: „Как аукнется, так и откликнется“», — написала vitlana.golub.

«Очень стыдно. Люди так не должны себя вести, но меня не удивили», — отметила nadiiastarchenko.

«Вот такой настоящий „патриотизм“. Разделение сидит в головах и сердцах людей настолько, что уже теряют человеческие лица», — считает ludmulaklimchuk.

«Господи, дай хоть капельку любви и милосердия нам, чтобы не быть такими бездушными. Очень больно, что страх за свою жизнь затмил человечность», — пишет svetlanasukailo.

Вы можете присоединиться к дискуссии, оставив комментарии на странице Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

Как сообщал Центр информации УПЦ, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) призвал проявить патриотизм в отношении украинцев, эвакуированных из Китая и не создавать новые конфликты в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ призвали проявить патриотизм в отношении украинцев, эвакуированных из Китая.