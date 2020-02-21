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После матча «Шахтер» — «Бенфика» произошел скандальный эпизод

После матча «Шахтер» — «Бенфика» произошел скандальный эпизод

В четверг, 20 февраля, после матча 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и португальской «Бенфикой», который состоялся в Харькове, произошел скандальный эпизод. Как выяснили журналисты «Фразы», болельщики «Бенфики» подверглись нападению, когда покидали трибуны стадиона ОСК «Металлист».

По данным источника, один из фанатов получил травмы пока что неизвестного характера и попал в больницу. Там он прошел медицинское обследование. На данный момент о нападавших никакой информации нет, сообщает «Голос» со ссылкой на португальские СМИ.

Как отмечается, нападение было совершено из-за бездеятельности представителей правоохранительных органов Харькова.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Харькове обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:1.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Харьков, Лига Европы, спорт, ФК Бенфика, новости Украины

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