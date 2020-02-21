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Строительный инспектор КГГА Евдокименко продвинулся по службе и давит на законные стройплощадки, – СМИ

Строительный инспектор КГГА Евдокименко продвинулся по службе и давит на законные стройплощадки, – СМИ

Скандальный чиновник КГГА Андрей Евдокименко, которого подозревали в «рейдерстве» законных строительных площадок и в якобы вымогательстве взяток у бизнеса, получил повышение. Об этом сообщает ForUm со ссылкой на From.ua.

Ранее Евдокименко руководил отделом контроля строительства, а теперь занимает должность инспектора строительного надзора. Его повысила и.о. директора Департамента по вопросам архитектурно-строительного контроля Оксана Попович, с которой Евдокименко предположительно связывают личные отношения.

Как напоминает издание, Евдокименко «прославился» на столичном строительном рынке в 2017 году, когда вместе с коллегой вторгся с «проверкой» на частную территорию по адресу Вознесенский спуск, 23А. Проверяющие пытались доказать собственнику помещения, что на самом деле это Вознесенский спуск 23В. Когда им указали на ошибку, те повели себя неадекватно: угрожали «высокими связями» и дебоширили. По словам директора предприятия, проверяющие были якобы в состоянии алкогольного опьянения и пришли с «рейдом» в нерабочее время. Успокаивать буйных чиновников пришлось прибывшей на место следственно-оперативной группе.

В 2019 году в компании неизвестных Евдокименко ворвался на одну из стройплощадок в центре Киева. Чиновник отказался предоставить какие-либо документы. Несмотря на наличие у застройщика всей необходимой разрешительной документации, Евдокименко заявил, что действует на основании некоего «предписания от начальства».

«Будучи умелым авантюристом, чиновник развернул бурную деятельность по вымогательству денег от застройщиков. Схема до боли простая. Используя служебное положение, Евдокименко систематически вымогает деньги у застройщиков. Под раздачу попадают все. Даже если у компании все в порядке с документами, нужно платить. В противном случае чиновник грозит приостановить строительство и отозвать разрешительные документы», — пишет ForUm.

«При этом, согласно декларации, Евдокименко — бомж. Ни у него, ни у членов его семьи нет недвижимого имущества и транспортных средств ни в собственности, ни в аренде. Например, в 2016 году единственным его доходом была зарплата по месту работы — порядка 16 тысяч гривен в месяц. За счет столь скромной суммы, как гласит декларация, Евдокименко содержит супругу-домохозяйку и малолетнего ребенка. При этом на банковских счетах у него лежат 16 тысяч долларов, происхождение которых остается неизвестным», — заключило издание.

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