Строительный инспектор КГГА Евдокименко продвинулся по службе и давит на законные стройплощадки, – СМИ

Скандальный чиновник КГГА Андрей Евдокименко, которого подозревали в «рейдерстве» законных строительных площадок и в якобы вымогательстве взяток у бизнеса, получил повышение. Об этом сообщает ForUm со ссылкой на From.ua.

Ранее Евдокименко руководил отделом контроля строительства, а теперь занимает должность инспектора строительного надзора. Его повысила и.о. директора Департамента по вопросам архитектурно-строительного контроля Оксана Попович, с которой Евдокименко предположительно связывают личные отношения.

Как напоминает издание, Евдокименко «прославился» на столичном строительном рынке в 2017 году, когда вместе с коллегой вторгся с «проверкой» на частную территорию по адресу Вознесенский спуск, 23А. Проверяющие пытались доказать собственнику помещения, что на самом деле это Вознесенский спуск 23В. Когда им указали на ошибку, те повели себя неадекватно: угрожали «высокими связями» и дебоширили. По словам директора предприятия, проверяющие были якобы в состоянии алкогольного опьянения и пришли с «рейдом» в нерабочее время. Успокаивать буйных чиновников пришлось прибывшей на место следственно-оперативной группе.