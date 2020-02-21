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С поезда «Киев — Москва» сняли китаянку с высокой температурой. В одном вагоне с ней ехали 24 человека

С поезда «Киев — Москва» сняли китаянку с высокой температурой. В одном вагоне с ней ехали 24 человека

В России под Брянском сняли с поезда «Киев — Москва» и направили в инфекционную больницу гражданку Китая, у которой была зафиксирована высокая температура. Как выяснили журналисты «Фразы», вместе с ней в вагоне находились 24 человека — 22 пассажира и два проводника.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмилы Трапезниковой, женщину сняли с поезда с температурой 38 градусов. Остальные пассажиры вагона, где ехала эта женщина, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу, сообщают «Вести».

«Ситуация на контроле. Мы ею занимаемся. Подробная информация будет предоставлена во второй половине дня», — добавила Трапезникова.

В пресс-службе Российской железной дороги отметили, что вагон, в котором находилась гражданка Китая, отцеплен и транспортирован в санитарный тупик для проведения противоэпидимических мероприятий.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Китае люди продолжают массово умирать от коронавируса.

Напомним также, что китайские ученые дали прогноз по коронавирусу.

Тэги: Киев, общество, Москва, здоровье, поезд, коронавирус

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