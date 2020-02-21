Китайцы пообещали победить коронавирус уже в марте

Китай обещает победить эпидемию коронавируса COVID-19 уже в грядущем марте. Как выяснили журналисты «Фразы», такой оптимистический прогноз дал посол страны в России Чжан Ханьхуэй.

Так, в пятницу, 21 февраля, он заявил: «В других регионах, за исключением Хубея, мы сможем одержать победу над вирусом в течение февраля, а в центре эпидемии – в течение марта мы ликвидируем эту заразу».

Дипломат добавил, что смертность от коронавируса в провинции Хубей составляет 2%, а по стране лишь 0,55%.

Как писала «Фраза», китайские ученые дали прогноз по коронавирусу.

Сообщалось, что в Китае люди продолжают массово умирать от коронавируса.