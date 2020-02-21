В Китае люди продолжают массово умирать от коронавируса

В Китае стремительно растет число жертв коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», всего за одни последние сутки скончались 118 человек.
Такие данные передает Государственный комитет по здравоохранению страны.
Общее число жертв заразы увеличилось до 2 236 человек.
До сих пор болеют 54 965 человек, из которых 11 633 человека находятся в тяжелом состоянии.
За последние сутки подтвердили 889 новых случаев заражения.
За все время удалось вылечить от коронавируса 18 264 человек.
По наблюдением врачей остаются 120,3 тысячи человек, у которых был тесный контакт с больными.
Также за пределами Китая умерли от коронавируса два человека в Гонконге и еще один – на Тайване.
Как писала «Фраза», ученые рассказали, кому китайский коронавирус угрожает в первую очередь.
Ранее китайские ученые дали прогноз по коронавирусу.