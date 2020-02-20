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Лига Европы: «Шахтер» одержал тяжелую победу над «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала

Лига Европы: «Шахтер» одержал тяжелую победу над «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала

Сегодня, 20 февраля, в Европе состоялись первые поединки 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» в Харькове принимал португальскую «Бенфику».

Хозяева поля со стартовым свистком плотно завладели инициативой, но до голевых моментов дело довольно долго не доходило. Зато уже на 20-й минуте Марлос четко сыграл на добивание, отправив мяч в ближнюю «девятку». Впрочем, «горняки» недолго радовались, ведь главный арбитр поединка отменил взятие ворот из-за тонюсенького, но все же офсайда.

Спустя четыре минуты Коваленко имел неплохой момент, но мяч после его удара голкипер гостей перевел на угловой. Впрочем, за минуту до перерыва и хозяева могли пропустить, но Пицци из неплохой позиции пробил неточно.

Вторую половину встречи донетчане начали очень мощно и буквально сразу же Мораес обязан был выводить свою команду вперед, но с его ударом справился вратарь. А на 51-й минуте опасно бил Исмаили, но попал в штангу. И все же на 56-й минуте Алан Патрик после красивой атаки ювелирным ударом отправил мяч под левую от вратаря штангу.

Игроки «Шахтера» не собирались останавливаться на достигнутом, но, как говорится, пошли в атаку и попал в плен. На 62-й минуте встречи португальцы воспользовались неразберихой в штрафной «горняков» и Таварес протолкнул мяч в сетку. Однако после просмотра VAR гол засчитан не был, зато гости получили право на одиннадцатиметровый удар, который точно исполнил Пицци, сравняв счет.

Но не прошло и пяти минут, как «Шахтер» снова вышел вперед: Мораес слева прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда набежавший Коваленко не промахнулся. После второго забитого мяча «горняки» немного успокоились, перейдя на игру на контратаках. И в одной из них за десять минут до финального свистка мог забивать Марлос, но вместо удара из отличной позиции решил отдать пас, и его намерение прочитал голкипер «Бенфики».

После этого голевых моментов как у одной, так и у другой команды не было, и, как результат — тяжелая, но заслуженная победа «Шахтера» со счетом 2:1. Ответный поединок состоится 27 февраля в Лиссабоне.

Ранее «Фраза» сообщала, что эксперты не верят, что «Шахтер» пройдет «Бенфику» в Лиге Европы.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига Европы, спорт, ФК Бенфика

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