Депутаты требуют от СБУ разобраться с львовянами, которые протестовали против приезда украинцев из Уханя

29 нардепов попросили главу СБУ Ивана Баканова возбудить уголовное дело из-за акций протестов на Львовщине. Как выяснили журналисты «Фразы», первоначально именно туда должны были отправить эвакуированных из Китая украинцев.

Как сообщает телеграм-канал KlymenkoTime, в действиях протестующих граждан нардепы усмотрели признаки преступления по ст.295 («Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку») УК Украины: «Просим возбудить уголовное производство, найти и привлечь к ответственности лица, которые призывали к совершению действий, угрожающих общественному порядку, перекрывали трассу и блокировали госпиталь с целью недопущения на территорию Украины эвакуированных из города Ухань граждан Украины».

Как ранее сообщалось, ПЦУ и УГКЦ показали свое истинное лицо в ситуации с украинцами из Уханя.

Также ранее сообщалось, что жители поселка Новые Санжары, в котором расположен медицинский центр Национальной гвардии, заблокировали дороги, требуя не привозить в их регион украинцев и иностранцев, которые прибыли из Китая 20 февраля, несмотря на уверения властей в полной безопасности для местных жителей.