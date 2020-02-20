Страсти по коронавирусу: Гончарук решил лично «разрулить» ситуацию в Новых Санжарах

Премьер-министр Алексей Гончарук экстренно вылетел в Полтавскую область, где местные жители выступили против прибытия эвакуированных из охваченного эпидемией коронавируса Уханя. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале.

«Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах», ‒ рассказал Алексей Гончарук.

Как сообщалось ранее, жители поселка Новые Санжары, в котором расположен медицинский центр Национальной гвардии, заблокировали дороги, требуя не привозить в их регион украинцев и иностранцев, которые прибыли из Китая 20 февраля, несмотря на уверения властей в полной безопасности для местных жителей.

Как писала «Фраза», китайский коронавирус продолжает забирать более сотни жизней в сутки.

Также сообщалось, что подхватившего коронавирус украинца не спешат выписывать из больницы.