Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

ПЦУ и УГКЦ показали свое истинное лицо в ситуации с украинцами из Уханя

ПЦУ и УГКЦ показали свое истинное лицо в ситуации с украинцами из Уханя

Одним из лидеров протестов в поселке Новые Санжары (Нові Санжари), куда эвакуируют граждан Украины, вывезенных из Уханя, оказался клирик ПЦУ Дмитрий Педина. Как выяснили журналисты «Фразы», после того как в СМИ начали публиковать записи о том, что в Новых Санжарах происходят протесты, люди пытаются не допустить прибывших из Уханя украинцев, на странице ПЦУ развернулся весьма интересный диалог.

Люди начали жаловаться, что одним из протестующих, который активно пытался растолкать полицию, оказался клирик ПЦУ Дмитрий Педина, пишет сайт raskolam.net.

Возмущённые граждане пишут на официальной странице ПЦУ в надежде достучаться до руководства этой структуры: «Большая просьба отреагировать на действия вашего священника у Новых Санжарах, КОТОРЫЙ ПОДСТРЕКАЛ БЛОКИРОВАТЬ ГОСПИТАЛЬ». Далее этот пользователь указывает, что на странице данного клирика было даже видео, где видно было как он толкается с полицией, однако, позже оно было удалено.

Представитель пресс-службы ПЦУ Михаил Омелян попытался замять тему и внести сомнения, указывая, что дескать сначала надо разобраться было ли всё это и если было, то является ли данный клирик членом ПЦУ.

Но местные жители сразу подтвердили, что это все имело место, после чего отдельные пользователи уже начали едко нападать на самого автора комментария, указывая ему, что он похож на тех, кто писал доносы при советской власти.

На странице Дмитрия Педины видео уже нет, но на странице осталось ряд записей указывающих на его поддержку протестов, а также запись, свидетельствующая о том, что он является клириком ПЦУ.

А вот еще несколько скринов, подтверждающих причастность к коронавирусной истерии сторонников ПЦУ и УКГЦ:

 

Как ранее сообщалось,  в УПЦ призвали проявить патриотизм в отношении украинцев, эвакуированных из Китая.

Тэги: УГКЦ, Полтава, ПЦУ, коронавирус, Ухань, Новые Санжары

Комментарии

Статьи

20.02.20 12:25

Абсурд по-украински: Верховный суд против Верховного суда

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
17.02.20 10:39

Хорошая мысль, пан Зеленский!

Автор: Юрий Мухин

Дайджест

Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам
20.02.20 15:45

Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам

Автор: Ярослав Жаренов, «ФАКТЫ»

Выбор редакции
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове

На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове
20.02.20 16:16
3265
Последние новости
20.02.20 17:59

ПЦУ и УГКЦ показали свое истинное лицо в ситуации с украинцами из Уханя
20.02.20 16:48

Исследователи поведали о смертельной опасности пластиковой посуды
20.02.20 16:22

В УПЦ призвали проявить патриотизм в отношении украинцев, эвакуированных из Китая
20.02.20 16:16

На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове
20.02.20 15:36

Украинцы, подхватившие коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess, выздоровели
20.02.20 15:03

Среди суровых российских снегов заметили… бегущего страуса
20.02.20 14:52

В Николаеве горе-мать «пошла пить с друзьями», бросив одну дома больную и голодную 5-летнюю дочь
Фото и Видео
На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове
На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове
На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове
На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове
Среди суровых российских снегов заметили… бегущего страуса
Среди суровых российских снегов заметили… бегущего страуса
В Николаеве горе-мать «пошла пить с друзьями», бросив одну дома больную и голодную 5-летнюю дочь
В Николаеве горе-мать «пошла пить с друзьями», бросив одну дома больную и голодную 5-летнюю дочь
Названо точное число жертв событий на Евромайдане
Названо точное число жертв событий на Евромайдане
Самое глубокое озеро Украины стремительно мельчает
Самое глубокое озеро Украины стремительно мельчает
Стало известно, где закроют на карантин украинцев и иностранцев из Уханя: местные жители «подняли восстание»
Стало известно, где закроют на карантин украинцев и иностранцев из Уханя: местные жители «подняли восстание»
В Индии родился теленок-мутант с двумя головами, четырьмя глазами и лишь с одной парой ушей
В Индии родился теленок-мутант с двумя головами, четырьмя глазами и лишь с одной парой ушей
Бойня в Германии: неизвестный расстрелял посетителей кальянных и букмекерской конторы
Бойня в Германии: неизвестный расстрелял посетителей кальянных и букмекерской конторы
В родном городе Зеленского зверски убили и расчленили пенсионерку
В родном городе Зеленского зверски убили и расчленили пенсионерку
На канале «Витражи: о вере в красках» объяснили, почему ПЦУ и УГКЦ пошли на сближение
На канале «Витражи: о вере в красках» объяснили, почему ПЦУ и УГКЦ пошли на сближение
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?
20.02.20 16:17

Реквием по соборности Украины

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.