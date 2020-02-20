ПЦУ и УГКЦ показали свое истинное лицо в ситуации с украинцами из Уханя

Одним из лидеров протестов в поселке Новые Санжары (Нові Санжари), куда эвакуируют граждан Украины, вывезенных из Уханя, оказался клирик ПЦУ Дмитрий Педина. Как выяснили журналисты «Фразы», после того как в СМИ начали публиковать записи о том, что в Новых Санжарах происходят протесты, люди пытаются не допустить прибывших из Уханя украинцев, на странице ПЦУ развернулся весьма интересный диалог.

Люди начали жаловаться, что одним из протестующих, который активно пытался растолкать полицию, оказался клирик ПЦУ Дмитрий Педина, пишет сайт raskolam.net.

Возмущённые граждане пишут на официальной странице ПЦУ в надежде достучаться до руководства этой структуры: «Большая просьба отреагировать на действия вашего священника у Новых Санжарах, КОТОРЫЙ ПОДСТРЕКАЛ БЛОКИРОВАТЬ ГОСПИТАЛЬ». Далее этот пользователь указывает, что на странице данного клирика было даже видео, где видно было как он толкается с полицией, однако, позже оно было удалено.

Представитель пресс-службы ПЦУ Михаил Омелян попытался замять тему и внести сомнения, указывая, что дескать сначала надо разобраться было ли всё это и если было, то является ли данный клирик членом ПЦУ.

Но местные жители сразу подтвердили, что это все имело место, после чего отдельные пользователи уже начали едко нападать на самого автора комментария, указывая ему, что он похож на тех, кто писал доносы при советской власти.

На странице Дмитрия Педины видео уже нет, но на странице осталось ряд записей указывающих на его поддержку протестов, а также запись, свидетельствующая о том, что он является клириком ПЦУ.

А вот еще несколько скринов, подтверждающих причастность к коронавирусной истерии сторонников ПЦУ и УКГЦ:

Как ранее сообщалось, в УПЦ призвали проявить патриотизм в отношении украинцев, эвакуированных из Китая.