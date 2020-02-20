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В УПЦ призвали проявить патриотизм в отношении украинцев, эвакуированных из Китая

В УПЦ призвали проявить патриотизм в отношении украинцев, эвакуированных из Китая

Любой вирус можно вылечить, но во стократ сложнее вылечить разделения, которые воцарились в человеческих сердцах. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), комментируя ситуацию с эвакуацией украинцев из Китая.

Об этом сообщается на сайте Информационно-просветительского отдела.

«Мы много и часто говорим о патриотизме. Вокруг этого слова собрано все — и верность нашей Родине, и готовность отдать за нее свои жизни, и забота о благосостоянии и процветании родной земли. Однако все это не является настоящим без любви друг к другу. Ведь как можно ценить что-то общее, и не ценить его составляющие? Это все равно, что пытаться заботиться о здоровье всего организма, но при этом сознательно не замечать проблемы его отдельных органов.

Нечто подобное происходит и в ситуации с эвакуацией наших соотечественников из Китая. Разве это не наши братья и сестры? Разве они не нуждаются в нашей поддержке и понимании? Разве каждый из нас не мог оказаться на их месте? И разве правильно использовать их сложные обстоятельства для сведения политических счетов?», — спрашивает митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ призвал украинцев не создавать новые конфликты в связи со сложившейся ситуацией.

«Уверен, что каждый сможет правильно ответить на эти вопросы, если услышит голос своей совести и вспомнит о том, что такое настоящий патриотизм. А это не красивые лозунги, слова или заявления. Это, в первую очередь, реальные дела и поступки. Поэтому мы и просим всех вспомнить о том, что только совместными усилиями можно успешно решать самые сложные задачи и проблемы. Не нужно противостояний и нагнетания страстей. Не нужно манипуляций и создания дополнительных линий раскола в нашем обществе. Не нужно новых очагов конфликтов и неурядиц», — подчеркнул владыка Антоний.

Архиерей напомнил, как должны поступать христиане.

«Сейчас важно только одно. Положиться на Бога и своим взвешенным отношением к ситуации помочь всем, кто за это отвечает, максимально эффективно обеспечить все необходимые процедуры надлежащего приема наших сограждан. Как показывает опыт других стран — при правильном подходе все можно решить без каких-либо серьезных последствий.

При этом всем нам крайне необходимо помнить одну непреложную истину. Любой вирус можно вылечить. Во стократ сложнее вылечить разделения, которые воцарились в человеческих сердцах. Именно на борьбу с этим мы должны направлять все свои усилия. Ведь, как известно, „всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит“ (Мф. 12: 25)», — подытожил управделами УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал о значении праздника Сретения.

Тэги: Китай, общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины, коронавирус

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