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Главные новости за 20 февраля 2020 года

Главные новости за 20 февраля 2020 года

Стало известно, где закроют на карантин украинцев и иностранцев из Уханя: местные жители «подняли восстание». Стало известно, куда отправят украинцев и иностранцев из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Об этом сообщили в МИД. Людей отправят в медицинский центр Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области. Из-за непогоды самолет авиакомпании SkyUp, который проводил эвакуацию, не смог сесть в Харькове, после чего отправился на дозаправку в Борисполь.

В Украине грядет очередной рост тарифов. С 1 марта в Украине вырастут тарифы на проводную телефонную связь и проводное радио. Об этом информирует компания «Укртелеком», принявшая соответствующее решение. Подорожают все четыре тарифных плана, которые предлагает компания украинским пользователям. Самый дешевый тариф «Простой минимальный» подорожает с 65,14 гривен до 71,65 гривен в месяц. Тариф «Простой» увеличится с 67,10 до 73,81 гривен, «Домашний Базовый» подорожает с 94 до 117 гривен, а «Домашний Безлимитный» станет дороже с 99 до 123 гривен.

Названо точное число жертв событий на Евромайдане. Во время событий на Евромайдане в Киеве (2013-2014 годы) погиб 91 человек. Такую цифру назвали в Государственном бюро расследований Украины. Как заявила временный директор ГБР Ирина Венедиктова, погибли 78 мирных жителей и тринадцать правоохранителей. Кроме этого, по ее данным, различные травмы и ранения получили 2,5 тысячи человек.

Украинцы, подхватившие коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess, выздоровели. Два украинца, которые, находясь на круизном лайнере Diamond Princess, заболели китайским коронавирусом, уже выздоровели. Об этом сегодня, 20 февраля, в кулуарах Верховной Рады сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. «По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца», — сказал депутат, в частности, он.

На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове. В Бердичевском районе Житомирской области полиция расследует факт избиения школьницами 14-летней девушки. Соответствующее видео появилось в группе «Подслушано в Бердичеве» в Facebook. На видео видно, как двое девушек-подростков наносят потерпевшей удары руками и ногами, таскают ее по земле за волосы.

Самое глубокое озеро Украины стремительно мельчает. В Волынской области стремительно мельчает знаменитое озеро Свитязь — вода очень далеко отошла от берега. Соответствующее фото выложи в соцсети Денис Казанский. «Вот так, например, сейчас выглядит озеро Свитязь на Волыни. Год назад здесь была вода. А вон там, где на фото зонтики и пирс, был берег. Побережье Свитязя теперь местами напоминает прежнее Аральское море, которое сейчас почти полностью исчезло. Вода отступила метров на 50», — говорится, в частности, в подписи к фото.

Китайский коронавирус продолжает забирать более сотни жизней в сутки. В Китае продолжает бушевать коронавирус COVID-19. Всего за сутки зараза забрала 114 жизней. Данные по болезни на утро четверга, 20 февраля, приводит Государственный комитет по здравоохранению Китая. Общее число жертв коронавируса составляет уже 2 118 человек.

Пассажиры закрытого на карантин лайнера Diamond Princess начали умирать от коронавируса. На круизном лайнере Diamond Princess, который закрыт на карантин у берегов Японии из-за вспышки коронавируса, от болезни погибли двое пассажиров. Оба погибшие — граждане Японии. В японском правительстве уточнили, что погибшие — 87-летний мужчина и 84-летняя женщина. Мужчину сняли с корабля 11 февраля, а женщину — 12 февраля.

Тэги: Китай, общество, тарифы, здоровье, мир, экономика, политика, озеро, лайнер, Евромайдан, новости Украины, коронавирус, Ухань, Свитязь

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