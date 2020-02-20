Украинцы, подхватившие коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess, выздоровели

Два украинца, которые, находясь на круизном лайнере Diamond Princess, заболели китайским коронавирусом, уже выздоровели. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сегодня, 20 февраля, в кулуарах Верховной Рады сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

«По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца», — сказал депутат, в частности, он, сообщают «Вести».

Отметим, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, проведя из-за вспышки китайского коронавируса нового типа 2 недели на карантине в порту японского города Йокогама, в среду, 19 февраля, начали сходить на берег.

Около 500 человек покинули лайнер накануне, а весь процесс высадки людей завершится к 21 февраля, сообщает NHK.

Ранее «Фраза» сообщала, что пассажиры лайнера Diamond Princess начали умирать от коронавируса.

Напомним, что у побережья Японии остановили круизный лайнер, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса, с 25 гражданами Украины на борту.

9 февраля 2020 года стало известно о первом гражданине Украины, у которого был зафиксирован китайский коронавирус 2019-nCoV. Им оказался член экипажа большого круизного судна Diamond Princess.

На следующий день опасным вирусом заболел еще один украинец.

Одного из двоих украинцев — членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, которые подхватили коронавирус, 18 февраля не выпустили из госпиталя в Японии, хотя ранее и сообщалось о возможности его выписки.