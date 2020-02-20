Медик рассказал, как распознать инфаркт за месяц до приступа

Стало известно, как узнать об инфаркте за месяц до того, как произойдет приступ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведал российский профессор медицины Мехман Мамедов.

Как цитируют его местные СМИ, медик сообщил, что «на патологию может указывать усталость и постоянная сонливость».

Специалист рассказал: «Сосуды, постоянно пребывающие в стрессе, находятся в постоянном тонусе, а значит, преимущественно сужены. Из-за этого клеткам и тканям не хватает кислорода и питания, что вызывает появление симптомов со стороны нервной системы».

По его словам, «еще один признак это сбивчивое дыхание».

Он поведал: «При сбое в работе одного органа, в данном случае сердца, начинаются проблемы в функционировании легких, нарушается процесс газообмена, дыхание становится прерывистым».

Кроме этого, как предупреждает врач, «за несколько дней до приступа также может появиться озноб».

Эксперт добавил: «Обычно пациенты путают такое состояние с симптомами вирусной инфекции – ОРВИ, но если оно вызвано проблемами с сердцем, температура тела будет нормальной».

Также, по его словам, «среди нетипичных симптомов инфаркта является боль в животе или под ребрами с правой стороны, кашель с розоватой пенистой мокротой».

Он добавил, что «изжога, тошнота, рвота, вздутие чаще встречаются у женщин».

Как писала «Фраза», ученые назвали очень неожиданную причину инфаркта.