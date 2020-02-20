Легенда «Динамо» будет судиться из-за платежки за газ, которого у него нет уже четыре года

Легендарный вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский будет судиться из-за платежки за газ, по которой должен заплатить 706,71 грн. Как выяснили журналисты «Фразы», все дело в том, что в Квартире у Шовковского газа нет уже четыре года.

Он описал историю, после которой ему пришлось отказаться от потребления газа в своей квартире. Примерно с июля 2016 года газ в его квартиру больше не поступает и газовый счетчик (им же установленный) замер навсегда.

«Но не замерло начисление за газ. По тарифу (без счетчика). Принципиально буду судиться», — написал Шовковский и показал реальную платежку за виртуальный газ.

Ранее «Фраза» сообщала, что главе Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ‒ Валерию Тарасюку ‒ пришлось объяснять президенту Владимиру Зеленскому, почему в феврале бытовым украинским потребителям придется оплатить сразу две платежки за газ.

Позже в Украине решили отказаться от практики двух отдельных платежек за газ и планируют указывать раздельно стоимость его потребления и транспортировки, но в одной платежке.

Напомним также, что советник Зеленского ярко отреагировал на космическую платежку за газ.