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В Хорватии разгорелся масонский скандал: генпрокурор подал в отставку

В Хорватии разгорелся масонский скандал: генпрокурор подал в отставку

19 февраля 2020 года генпрокурор Хорватии Дражен Еленич вынужден был признать свою принадлежность к масонской ложе и подать в отставку. Произошло это после призывов премьер-министра Андрея Пленковича покинуть пост, сообщает телеграм-канал «Адекватный конспиролог» со ссылкой на сайт «Европейская правда».

Пленкович заявил, что для генерального прокурора было бы наиболее целесообразным уйти в отставку после подтверждения его членства в масонах. По его словам, если он сам этого не сделает, правительство вынесет это решение на заседание.

Сам Еленич заявил, что членство в масонской организации является законным, так как, по его мнению, это официальное объединение.

«Это никоим образом не повлияло на выполнение моего долга, но возникшие инсинуации в такой степени препятствовали продолжению исполнения обязанности Генерального прокурора Республики Хорватии, что это практически стало невозможным. В то же время, стремясь не переносить это бремя на всю государственную прокуратуру, я считаю, что в сложившихся обстоятельствах это является единственным моральным и ответственным решением», — сказал Еленич.

В свою очередь Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что пребывание в составе масонской ложи государственного служащег ставит под сомнение его объективность.

«Это в основном тайное общество, и если вы занимаетесь какой-то общественной работой, вы ставите под сомнение вашу объективность и лояльность к Конституции и законам. Это важное учреждение, которое играет некоторую репрессивную роль», — сказал Миланович.

Как ранее сообщалось, в католичестве заговорили о признании масонов. Немецкий католический сайт katholisch.de рассказал о новой книге австрийского священника, экс-дипломата и сотрудника Ватикана Михаила Генриха Венингера «Loge and Altar» (Ложа и Алтарь). В книге священник объясняет, почему можно быть католиком и масоном одновременно, а также говорит о том, что католичество и масонство не должны враждовать.

Масонство, франкмасонство («франкмасон» с фр. «вольный каменщик») — религиозно-этическое движение. Масонство сформировалось ориентировочно в конце XVI — начале XVII века в Шотландии и Англии, распространившись затем в других европейских государствах, России, Соединенных Штатах и других странах. Однако некоторые ученые полагают, что масонство зародилось во времена средневековья, а то и ранее.

Существует несколько разных мнений о сути и целях масонства: благотворительная организация; облаченная в символы система морали, направленная на совершенствование нравственного уровня человека; организация, стремящаяся путем революций, переворотов и заговоров, изменить мир; скрытое за ширмой символов религиозное образование пантеистического и синкретического толка.

Масонство имеет большое количество ступеней (градусов) посвящения.

За масонством тянется целый шлейф скандалов. Напомним для примера, что в 2015 году на своей вилле «Ванда» в Ареццо (город неподалеку от Флоренции) скончался известный и скандальный масон, бывший Великий Мастер ложи «Пропаганда-2» (П-2) Личо Джелли. «Propaganda Due» («Пропаганда» № 2 или П-2) — итальянская масонская ложа, действовавшая c 1945 по 1976 год под юрисдикцией Великого востока Италии. Её члены обвинялись в терроризме и связях с мафией. «П2» иногда называли «государством в государстве», теневым правительством«. «П2» обвиняли в причастности к похищению лидера ХДП Альдо Моро в 1978 году, взрыву на вокзале в Болонье в 1980 году и в возможных связях с ЦРУ.

Тэги: масонство, тайное общество, Хорватия

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