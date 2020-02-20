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Сборная Украины начала футбольный год в топ-25 сильнейших команд мира

Сборная Украины начала футбольный год в топ-25 сильнейших команд мира

Сегодня, 20 февраля, ФИФА обнародовала свежий рейтинг сильнейших сборных команд мира. Как передает корреспондент «Фразы», сборная Украины занимает в этом рейтинге 24-е место.

Первое место в рейтинге занимает Бельгия, второе Франция, а замыкает тройку сильнейших сборных Бразилия.

Также в десятку лучших в мире вошли Англия (четвертое место), Уругвай (пятое), Хорватия (шестое), Португалия (седьмое), Испания (восьмое), Аргентина (девятое) и Колумбия (десятое).

Ранее «Фраза» сообщала, что 2018 год сборная Украины закончила на 29-м месте.

2019 год подопечные Андрея Шевченко завершили на 24-м месте.

Тэги: футбол, сборная Украины, рейтинг, ФИФА, спорт, сборная Украины по футболу

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