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Греческий професcор считает, что Фанар создал ПЦУ для объединения с униатами

Греческий професcор считает, что Фанар создал ПЦУ для объединения с униатами

Константинопольский патриархат создал Православную Церковь Украины для объединения с Украинской Греко-Католической Церковью, чтобы затем подчинить ее Ватикану. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал Кириакос Кириазопулос, профессор церковного права юридического факультета Аристотелевского университета в Салониках в интервью на греческом телеканале «Космос».

Перевод интервью опубликован на сайте pravoslavie.ru.

«Смысл создания ПЦУ Константинопольским Патриархатом — это развитие экуменического движения. Как вы знаете, на Западе Украины кроме Украинской Православной Церкви [...] действовала униатская Церковь во главе с архиепископом и две раскольнические структуры — „Киевский Патриархат“ и „Автокефальная Церковь“.

Цель (создания ПЦУ, — ред.) — ослабить Московский Патриархат, чтобы способствовать объединению украинских униатов с так называемой „автокефальной Церковью Украины“ во главе с Епифанием. Цель состоит в том, чтобы создать союз, „Патриархат“, куда войдут как униаты, так и сторонники Епифания», — подчеркнул профессор Кириакос Кириазопулос.

Он отметил, что «такой союз навязывается, помимо Европейского Союза, и международным политическим и экономическим субъектам».
Греческий профессор рассказал, что Ватикан проводит совместный эксперимент с Фанаром.

«Я объясню вам, как будет создан „союз“, потому что это также относится и к Украине, так как там проводится эксперимент по объединению папистов с православными. Сейчас проводится эксперимент по объединению ПЦУ с униатами. Ватикан и Вселенский Патриархат участвуют в этом эксперименте. Ватикан через „Папский совет по содействию христианскому единству“ договорился о встрече архиепископа униатов Украины с Варфоломеем. Именно там было решено продолжить экуменические отношения между Епифанием и униатами в Украине.

Помимо совместных молитв и поминания украинских нацистов, благодаря этому и другим действиям в Украине продвигается экспериментальное экуменическое объединение папизма с Православными Автокефальными Церквями. Они готовят почву для союза», — считает Кириакос Кириазопулос.

Он подчеркнул, что «цель Ватикана — превратить Автокефальные Церкви в униатские. Это и есть цель экуменического диалога».
Кириакос Кириазопулос напомнил, что «в июне 2019 года по случаю престольного праздника Папы Римского — святых апостолов Петра и Павла — Варфоломей направил Папе Римскому письмо с призывом „завершить до ноября 2020 года диалог касательно первенства Папы Римского в I тысячелетии“».

Греческий профессор объяснил, в чем выгода Ватикана в данном случае.

«В настоящее время смешанная богословская комиссия Римско-Католической Церкви и Церкви Православной обсуждает роль первенства папы в I тысячелетии. К концу ноября 2020 года они согласуют единый текст и представят его на „соборе“ папистов и православных, который состоится в 2025 году с целью объединения, и скажут: „Мы договорились и воссоединимся на основе первенства чести папы Римского в I тысячелетии, которое мы тогда признавали“. Это, конечно, будет просто на словах. [...]

Папизм хочет, чтобы „Кодекс канонов восточных церквей“, изданный в 1990 году Папой-поляком Иоанном Павлом II, применялся к Автокефальным Церквям, до сих пор являющимся Православными. Этот кодекс также включает в себя догматические правила, навязывающие Папу как руководителя, обладающего первенством власти», — подытожил Кириакос Кириазопулос.

Ранее «Фраза» сообщала, что на канале «Витражи: о вере в красках» объяснили, почему ПЦУ и УГКЦ пошли на сближение.

Как ранее сообщалось, в католичестве заговорили о признании масонов. Немецкий католический сайт katholisch.de рассказал о новой книге австрийского священника, экс-дипломата и сотрудника Ватикана Михаила Генриха Венингера «Loge and Altar» (Ложа и Алтарь). В книге священник объясняет, почему можно быть католиком и масоном одновременно, а также говорит о том, что католичество и масонство не должны враждовать.

Тэги: общество, православие, УГКЦ, новости православия, ПЦУ

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