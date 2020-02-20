Ученый объяснил, когда лучше всего выпивать первую чашечку кофе

Нейробиолог из США Стивен Миллер рассказал, когда лучше всего выпивать первую чашечку кофе. Как выяснили журналисты «Фразы», его цитирует издание Focus.de.

Ученый пояснил, что первый кофе лучше всего пить «после того, как в вашем организме будет преодолен пиковый уровень кортизола, гормона стресса».

Например, по его словам, если вы просыпаетесь в 7-30 утра, то ваш организм выделяет большую порцию кортизола между 8 и 9 часами утра.

Он сказал: «Кофеин не в состоянии сделать в организме в этот период ровным счетом ничего».

Исследователь говорит, что «второй отрезок всплеска кортизола придется на 12-13 часов, а третий – на 17-30-18-30».

Ученый говорит: «Если вы пьете кофе в это время, то упускаете желаемый стимулирующий эффект кофеина».

Также он добавил, что первую чашку кофе лучше пить в промежуток между 9-30 и 11-30 утра.

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