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Исследователи поведали о смертельной опасности пластиковой посуды

Исследователи поведали о смертельной опасности пластиковой посуды

Пластиковая посуда – опасна для здоровья. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили исследователи университета Миссури в США.

Как цитирует ученых издание MedicalXpress, угрозу представляет собой даже пластик, которые не содержит бисфенол А.

В ходе работы эксперты проанализировали «влияние бисфенола S, заменителя бисфенола А, на плаценту мышей, смоделировав после этого влияние химикатов на беременных матерей и их нерожденных детей».

Как оказалось, данное вещество в крови матери «может передаваться плоду через плаценту, которая является основным источником серотонина, необходимого для развития мозга у эмбриона, также химикаты в этом органе могут привести к врожденным неврологическим расстройствам».

Выяснилось, что бисфенол S «снижает уровень серотонина в плаценте, отметили ученые, а также может стать причиной таких гормональных нарушений, как рак, ожирение, бесплодие и пороки развития мочеполовой системы».

Как писала «Фраза», ученые научились создавать золотые слитки из пластика.

Тэги: США, ученые, здоровье, мир, пластик

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