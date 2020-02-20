Пассажиры закрытого на карантин лайнера Diamond Princess начали умирать от коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess, который закрыт на карантин у берегов Японии из-за вспышки коронавируса, от болезни погибли двое пассажиров. Как выяснили журналисты «Фразы», оба погибшие — граждане Японии.

В японском правительстве уточнили, что погибшие — 87-летний мужчина и 84-летняя женщина. Мужчину сняли с корабля 11 февраля, а женщину — 12 февраля, сообщает «Голос».

По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.

Ранее «Фраза» сообщала, что у побережья Японии остановили круизный лайнер, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса, с 25 гражданами Украины на борту.

9 февраля 2020 года стало известно о первом гражданине Украины, у которого был зафиксирован китайский коронавирус 2019-nCoV. Им оказался член экипажа большого круизного судна Diamond Princess.

На следующий день опасным вирусом заболел еще один украинец.

Одного из двоих украинцев — членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, которые подхватили коронавирус, 18 февраля не выпустили из госпиталя в Японии, хотя ранее и сообщалось о возможности его выписки.