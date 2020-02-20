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Пассажиры закрытого на карантин лайнера Diamond Princess начали умирать от коронавируса

Пассажиры закрытого на карантин лайнера Diamond Princess начали умирать от коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess, который закрыт на карантин у берегов Японии из-за вспышки коронавируса, от болезни погибли двое пассажиров. Как выяснили журналисты «Фразы», оба погибшие — граждане Японии.

В японском правительстве уточнили, что погибшие — 87-летний мужчина и 84-летняя женщина. Мужчину сняли с корабля 11 февраля, а женщину — 12 февраля, сообщает «Голос».

По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.

Ранее «Фраза» сообщала, что у побережья Японии остановили круизный лайнер, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса, с 25 гражданами Украины на борту.

9 февраля 2020 года стало известно о первом гражданине Украины, у которого был зафиксирован китайский коронавирус 2019-nCoV. Им оказался член экипажа большого круизного судна Diamond Princess.

На следующий день опасным вирусом заболел еще один украинец.

Одного из двоих украинцев — членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, которые подхватили коронавирус, 18 февраля не выпустили из госпиталя в Японии, хотя ранее и сообщалось о возможности его выписки.

Тэги: Япония, общество, здоровье, мир, лайнер, коронавирус

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