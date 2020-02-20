В Украине грядет очередной рост тарифов

С 1 марта в Украине вырастут тарифы на проводную телефонную связь и проводное радио. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует компания «Укртелеком», принявшая соответствующее решение.

Подорожают все четыре тарифных плана, которые предлагает компания украинским пользователям.

Самый дешевый тариф «Простой минимальный» подорожает с 65,14 гривен до 71,65 гривен в месяц. Тариф «Простой» увеличится с 67,10 до 73,81 гривен, «Домашний Базовый» подорожает с 94 до 117 гривен, а «Домашний Безлимитный» станет дороже с 99 до 123 гривен.

Проводное радио подорожает с 35 до 45 гривен в месяц.

В компании говорят, что вынуждены поднимать тарифы, так как «выросли расходы на предоставление всех услуг».

Как писала «Фраза», провайдеры готовят прайсы: в Украине подорожает интернет и цифровое ТВ.

Сообщалось, что в Украине очень сильно подорожает вода.