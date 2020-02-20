Китайский коронавирус продолжает забирать более сотни жизней в сутки

В Китае продолжает бушевать коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», всего за сутки зараза забрала 114 жизней.

Данные по болезни на утро четверга, 20 февраля, приводит Государственный комитет по здравоохранению Китая.

Общее число жертв коронавируса составляет уже 2 118 человек.

Больными числятся 56 303 человека, из них сразу 11 864 человека находятся в тяжелом состоянии.

За все время сумели вылечить 16 155 людей.

Кроме этого, как сообщается, более 126 тысяч человек, у которых был «тесный контакт с больными», находятся под наблюдением врачей.

Также отмечается, что два человека умерли от коронавируса в Гонконге и еще один – на Тайване.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, кому китайский коронавирус угрожает в первую очередь.

Ранее китайские ученые дали прогноз по коронавирусу.