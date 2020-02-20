Следующая неделя в Украине начнется с непогоды

Нынешняя весенняя погода в Украине вскоре закончится. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

По словам синоптиков, непогода, которая обрушится на нашу страну в ближайшее воскресенье, 23 февраля, никуда не уйдет и на следующей неделе.

Так, по всей Украине ожидается мокрый снег и дождь.

При этом будет не холодно: днем до плюс 5-10, а ночью от 1 мороза до 5 тепла.

В Киеве ожидаются осадки. Днем будет 6-8 тепла, а ночью плюс 1-3.

Как писала «Фраза», синоптики предупредили украинцев о мокром снеге в ближайшие выходные.