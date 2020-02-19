Ученые объяснили, почему плотный завтрак полезнее обеда

Ученые-медики выяснили, что плотный завтрак полезнее обеда с аналогичной калорийностью. Как выяснили журналисты «Фразы», такой вывод по результатам длительного наблюдения за 16-ю добровольцами сделали специалисты из Любекского университета (ФРГ).

Как передает «РЕН-ТВ», все участники эксперимента питались по-разному, однако с одинаковым количеством калорий.

В результате выяснилось, что после плотного утреннего приема пищи тело человека тратит в два раза больше энергии, чем после дневного.

Медики уверены, что «нагружая» себя на завтрак, человек поможет организму эффективнее противостоять различным заболеваниям.

«Мы рекомендуем как пациентам, страдающим от ожирения, так и здоровым людям есть максимально плотный завтрак, а не обед. Это позволит им максимально снизить свой вес и предотвратить развитие диабета и прочих метаболических расстройств», ‒ отметила автор исследования Юлиана Рихтер.

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