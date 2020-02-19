Под Киевом при масштабной газовой атаке пострадали десятки детей

В среду утром, 19 февраля, в городке Сквира Киевской области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на первом этаже академического лицея неизвестный злоумышленник распылил слезоточивый газ.

Как передает пресс-служба областной полиции, несмотря на то, что всех учащихся быстро эвакуировали, десятки детей возрастом от 6 до 15 лет все равно успели надышаться газом и им потребовалась помощь медиков.

Сообщается, что 16 пострадавших пришлось госпитализировать в больницу, а занятия в лицее были отменены.

На месте ЧП также работали спасатели и правоохранители. Подозреваемого в совершении «газового терроризма» уже ищут.

Как писала «Фраза», во Львове дети угодили в реанимацию после масштабной газовой атаки.

Ранее сообщалось, что в украинских школах продолжаются масштабные газовые атаки.