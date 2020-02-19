В США прямо в День влюбленных избили бывшую сожительницу Кличко

Американская актриса и экс-невеста украинского боксера-супертяжа Владимира Кличко ‒ Хейден Панеттьер ‒ вновь стала жертвой домашнего насилия. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел в Вайоминге, где она вместе со своим горе-бойфрендом Брайаном Хикерсоном проводила День влюбленных.

Как передает E! News, в ту роковую ночь Хикерсон много пил и ссорился со своей возлюбленной, и в конце-концов нанес ей несколько ударов, в том числе и по лицу.

Сообщается, что дебошира задержала полиция. По словам копов, во время задержания мужчина был сильно пьян и «свидетельствовал против себя».

По данным СМИ в результате инцидента лицо Панеттьери стало красным и опухшим, а на левой руке образовалась гематома.

Стоит отметить, что это уже не первое нападение Хикерсона на Панеттьер. Так, в мае прошлого года он набросился на нее с кулаками в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса.

Как писала «Фраза», возлюбленная Владимира Кличко хорошо оттягивается в одиночестве, надев «детский» купальник.

Ранее актриса Хейден Панеттьер нагло заявила, что может бросить Кличко как тряпичную куклу.